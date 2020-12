Juventus Torino, Pirlo: “Portare a casa il derby all’ultimo è più bello”

Le parole del tecnico bianconero dopo la vittoria nel derby contro il Torino ottenuta in extremis

Juventus Torino Pirlo/ La Juventus è riuscita a portare a casa il derby in extremis, con un colpo di testa vincente di Leonardo Bonucci, che ha regalato tre punti fondamentali alla squadra di Andrea Pirlo, attualmente secondi in classifica dietro il Milan capolista. Il tecnico dei campioni d’Italia uscenti ha parlato ai microfoni di Sky. Ecco le sue parole:

“Vincere il derby all’ultimo sicuramente è più bello da allenatore che da giocatore. In campo lo vivi in un altro modo. Il risultato finale non è cambiato rispetto a quello che ottenemmo 6 anni fa, ed è ciò che conta. Nel primo tempo abbiamo sofferto troppo le loro ripartenze, eravamo lunghi e non avevamo le giuste distanze tra i reparti. Nella ripresa c’è stata la scossa che volevamo.”