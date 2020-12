Formazioni ufficiali Barcellona Juventus. Le scelte di Pirlo per il match di questa sera alle ore 21.00 al Camp Nou

Formazioni ufficiali Barcellona Juventus: una sfida importantissima quella di questa sera per la Juventus nonostante la già aritmetica qualificazione agli ottavi di finale, Pirlo non può sbagliare e per questo match di Champions League dovrà avvalersi di tutta la qualità tecnica presente nella sua rosa, proprio perché un risultato positivo garantirebbe la speranza per un difficile ma non impossibile passaggio da prima del girone, ci vorranno almeno tre reti. Pirlo potrà contare su un grande e gradito ritorno in rosa, stiamo parlando del difensore centrale De Ligt, che partirà di nuovo dal primo minuto, così come Bonucci, ormai ripreso dall’infortunio. Per fare bene la squadra del maestro si affiderà a tutta la qualità offensiva a disposizione, Cristiano Ronaldo permettendo, ci sarà dal primo minuto anche Alvaro Morata che vuole fare bene al suo ritorno in Spagna, dove ha giocato sia con la maglia dell’Atletico che del Real. Quale migliore occasione di una partita di Champions? L’obiettivo è sempre lo stesso: ottenere i tre punti per provare l’impresa del primato nel girone. Pirlo e i ragazzi ci credono.

Formazioni ufficiali Barcellona Juventus, le scelte di Pirlo

Il maestro ha quindi fatto le sue scelte per il match di stasera, che si disputerà allo stadio Camp Nou, appuntamento previsto per le 21.00. Una sfida molto importante contro un avversario fra i più forti nel panorama europeo. Ecco, dunque, gli undici che scenderanno in campo questa sera: