Paratici e Nedved, che stangata dal Giudice Sportivo. Juventus nel mirino

Mano pesante del Giudice Sportivo sui dirigenti della Juventus. Paratici e Nedved sono stati multati e sanzionati dopo il derby col Torino.

Come se non bastassero i problemi che ha la Juventus con l’affare Suarez e la procura di Perugia. I bianconeri sono finiti sui social nel mirino di chi vorrebbe magari un’altra calciopoli per trarne vantaggio circa le loro compagini. A pesare ulteriormente sul già pesante presente dei dirigenti della Vecchia Signora, si c’è messo anche il Giudice Sportivo. Dopo il derby col Torino, infatti, ha inflitto una pesante squalifica a Paratici e Nedved.

Paratici e Nedved, cosa è successo

Paratici e Nedved sono stati squalificati a causa del loro comportamento dalle tribune. Per il vicepresidente, il referto dice che ha “reiteratamente, dal 35′ del secondo tempo per alcuni minuti, rivolto dalla tribuna agli ufficiali di gara epiteti gravemente insultanti, percepiti sul campo dal Direttore di gara”. E’ stato quindi multato con un’ammenda di 10 mila euro. Per direttore sportivo della Juventus, invece, niente multa ma inibizione fino al 14 dicembre “per aver, nel corso del secondo tempo, rivolto dalla tribuna agli ufficiali di gara espressioni irriguardose; già diffidato”. Insomma, ai detrattori della Juventus il loro pane quotidiano.