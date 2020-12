Barcellona-Juventus, la frase di Koeman all’arbitro non passa inosservata

La Juventus ieri sera ha inflitto al Barcellona una punizione davvero pesante, sia sotto il profilo del gioco che per quanto riguarda il risultato.

Uno 0-3 netto che ha evidenziato la grande prova della squadra bianconera, trascinata dal solito Cristiano Ronaldo. Un risultato che ha consentito alla Juve di prendersi il primo posto nel proprio girone di Champions League, oltre che una iniezione di autostima molto importante per il futuro. All’allenatore del Barcellona Koeman però non sembra essere piaciuta la direzione arbitrale ed in particolar modo la decisione di assegnare il penalty che ha poi portato al vantaggio bianconero.

