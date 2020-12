Juventus, lunedì i bianconeri sapranno chi sarà la loro prossima avversaria agli ottavi di Champions League

Juventus, ieri sera i bianconeri si sono qualificati primi nel girone di Champions League. La sfida con il Barcellona è stata fatale e in un certo senso ha sancito un predominio netto e meritocratico su chi, appunto, figura come prima in classifica. Lunedì alle ore 12,00, a Nyon, la Vecchia Signora scoprirà la sua prossima sfidante agli ottavi di finale della Champions League. Molti top club potrebbero sfortunatamente diventare gli avversari dei bianconeri, ma non sono escluse le sorprese con avversarie decisamente più alla portata.

Juventus, ottavi di Champions: tutte le possibili avversarie dei bianconeri

Porto e Siviglia sono le uniche due squadre per il momento tra le possibili avversarie della Juventus: due avversarie decisamente alla portata della rosa di Pirlo. Sono escluse, naturalmente, dalle possibilità: Lazio e Barcellona. Ma dal gruppo A potrebbe uscirne una tra Atletico Madrid o Salisburgo, stasera avversarie: agli austriaci servirà solo una vittoria per scavalcare la formazione di Simeone e passare come seconde del girone. Nel raggruppamento dell’Inter, se i nerazzurri non si qualificheranno al secondo posto, è tutto apertissimo con Real Madrid, Borussia Monchengladbach e Shakhtar ancora in corsa per la qualificazione. l’Ajax qualora riuscisse a battere l’Atalanta i ‘Lancieri’ sarebbero nell’urna delle possibili avversarie dei bianconeri, mentre dal gruppo H la squadra di Pirlo vorrebbe evitare a tutti i costi il Paris Saint Germain.