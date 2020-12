Juventus, nel modulo di Pirlo non c’è stato posto per loro

La Juventus ha surclassato il Barcellona di Leo Messi e conquistando un meritato primo posto nel suo girone di Champions League.

Di sicuro in pochi si aspettavano un exploit simile da parte di Ronaldo e soci. Vincere al Camp Nou con tre gol di scarto è impresa solo per le grandi squadre e un successo del genere sicuramente darà grande autostima al gruppo bianconero. Con Pirlo, più volte finito nel mirino della critica dei tifosi per qualche pareggio di troppo in campionato, che ha dato scacco matto al collega Koeman.

Juventus, solo panchina per Chiesa e Kulusevski