Calciomercato Juventus, la rivelazione: “Ho detto no ai bianconeri”

Più volte nel corso della sua carriera è stato accostato al calciomercato della Juventus, adesso ha voluto spiegare il perché delle scelte.

Non c’è assolutamente bisogno di presentazioni per Edinson Cavani, bomber che ha vestito per anni la maglia del Napoli e poi ha continuato la sua carriera al top con il Psg, prima di passare quest’anno al Manchester United. Un centravanti capace come pochi di realizzare con regolarità un numero alto di reti nei maggiori campionati europei e anche in Champions. Ha rivelato in passato come sia stato capace di resistere alla corte del club bianconero.

