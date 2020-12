Calciomercato Juventus, Simone Inzaghi è diventato il più ricercato in Italia. Inter e Juventus sognano, ma anche il Psg, i dettagli:

Calciomercato Juventus, Simone Inzaghi è diventato l’allenatore più ricercato in circolazione. Il mister della Lazio sta facendo decisamente molto bene, a tal punto da essere il desiderio numero uno di tanti club. L’Inter, per il momento, è la squadra in polpe per garantirsi l’allenatore italiano. La brutta eliminazione di ieri sera, per l’ennesima volta ai gironi, sta sempre di più mettendo in dubbio la panchina di Conte e non è così da escludere che a fine stagione le parti si divideranno. Ma con l’Inter, ci sono anche Juventus e Psg. La compagine bianconera pensa ad Inzaghi come sostituto di Pirlo, qualora la situazione con il maestro dovesse crollare.

Calciomercato Juventus, Simone Inzaghi: una panchina per tre

Secondo quanto viene riportato su “Il messaggero“, il nome caldo in casa nerazzurra per il dopo Conte è quello di Simone Inzaghi. Il tecnico piacentino non ha ancora raggiunto l’accordo con il presidente della Lazio, Claudio Lotito, che sente la pressione e vuole chiudere al più presto la trattativa per il rinnovo.