Ozil alla Juventus, calciomercato: c’è la decisione di Paratici

Calciomercato Juventus, Mesut Ozil è stato proposto ai bianconeri: Fabio Paratici tuttavia non sarebbe convinto della bontà dell’operazione

Ozil Juventus Calciomercato/ Il mercato degli svincolati ha da sempre rappresentato un ottimo ricettacolo di possibili occasioni per la Juventus, che ha basato gran parte delle sue fortune recenti grazie ad acquisti a parametro zero. Tuttavia, negli ultimi anni tale politica sembrerebbe essere andata incontro ad un radicale cambiamento, anche perché le varie operazioni legate a Ramsey e Rabiot non hanno dato i frutti sperati.

Nelle ultime ore, il nome di Mesut Ozil è stato accostato con una certa insistenza alla Juventus, alla ricerca di rinforzi importanti sulla trequarti, alla luce anche della sempre più probabile partenza di Paulo Dybala, per il quale non è stato ancora trovato un accordo per il rinnovo contrattuale. Il tedesco di origine turca dell’Arsenal è in scadenza di contratto, e i quasi 9 milioni di euro all’anno percepiti dall’ex Real Madrid pesano come un macigno sulle casse del club inglese.