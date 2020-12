Pogba alla Juventus, calciomercato: arriva la decisione per gennaio

Calciomercato Juventus, arrivano aggiornamenti sul futuro di Paul Pogba, accostato con una certa insistenza ai bianconeri

Calciomercato Juventus Pogba/ Nelle ultime ore si sono rincorse spasmodicamente le voci inerenti un possibile ritorno di Paul Pogba alla Juventus. Il centrocampista francese, che ha militato già tra le fila bianconere per ben quattro stagioni, ha pubblicamente esternato il suo desiderio di lasciare il Manchester United, con il quale però ha un contratto che scadrà tra un anno e mezzo. Il tam tam mediatico è partito, imperterrito, e il procuratore della mezzala, Mino Raiola, sta lanciando segnali inequivocabili.

Leggi anche–>Barella alla Juventus, calciomercato: affare con l’Inter, scambio con Dybala

Non sarà facile, però, mettere le mani sul Polpo, oggetto del desiderio anche del Real Madrid, che la scorsa stagione sembrava a un passo dalla definizione del suo accordo con i Red Devils. Il contratto del francese, poi, è di quelli importanti: 15 milioni di euro all’anno, oggettivamente troppi per le casse della dirigenza di corso Galileo Ferraris, che sta provando a cercare una soluzione che ammortizzi il costo.

Calciomercato Juventus, difficile l’approdo del Polpo a gennaio

Calciomercato Juventus Pogba/ Si era fatta strada l’ipotesi un possibile approdo di Pogba alla Juve in prestito con obbligo di riscatto già a partire dalla sessione invernale di calciomercato. Secondo quanto riportato da tuttojuve.com , però, è una pista al momento non percorribile, perché il Manchester non intende svendere il proprio fuoriclasse, men che meno a gennaio. I Diavoli Rossi cercheranno in tutti i modi di trovare un accordo con il giocatore, che valutano, non dimentichiamolo, circa 80 milioni di euro.

Leggi anche–>Calciomercato Juventus, cessione Bonucci: offerta monstre dalla Premier

Alla Juve non resta che attendere i futuri sviluppi di una vicenda della quale sicuramente sentiremo parlare.