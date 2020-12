Juventus-Atalanta probabili formazioni: le scelte di Pirlo

Tutto pronto in casa Juventus per il match che vedrà i bianconeri impegnati questo pomeriggio allo Stadium contro l’Atalanta di Gasperini.

Se non è una sfida scudetto poco ci manca, perché gli orobici sono una formazione che lo scorso anno è arrivata tra le prime quattro e si sta confermando nuovamente in Champions. Nonostante il caso Gomez abbia fatto parlare tantissimo negli ultimi giorni, l’Atalanta è una squadra che gioca bene e lo fa a memoria. Ha una rosa importante e può senz’altro mettere in difficoltà anche la lanciata Juve di Pirlo. Che dopo l’exploit di Barcellona e il successo sul Genoa può sognare ancor più in grande.

