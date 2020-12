Icardi alla Juventus, calciomercato: prende corpo uno scambio con Cr7

Calciomercato Juventus, nelle ultime ore sta prendendo quota l’ipotesi clamorosa di uno scambio Icardi-Ronaldo sull’asse Torino-Parigi.

CALCIOMERCATO JUVENTUS ICARDI RONALDO/ Sebbene manchi ancora molto all’apertura ufficiale della sessione estiva di calciomercato, i rumours e gli spifferi sui movimenti dei top team si affollano senza soluzione di continuità. Nelle ultime ore, infatti, si sta facendo largo un’indiscrezione assolutamente clamorosa, per usare un eufemismo: secondo quanto riportato da calciomercato.it, il Paris Saint Germain e la Juventus starebbero pensando di intavolare uno scambio tra Icardi e Cristiano Ronaldo.

L’argentino sembra aver perso posizioni nelle gerarchie dell’allenatore Tuchel, che spesso gli ha preferito Moise Kean in questo primo scorcio di stagione. Come se non bastasse, il feeling con i compagni, in particolar modo con Neymar, non è affatto dei migliori: tutto questo starebbe spingendo l’assistito di Wanda Nara a guardarsi intorno, alla ricerca di un club nel quale potersi esprimere con una certa continuità. Tra questi ci sarebbe la Juventus, da sempre grande estimatrice del centravanti argentino, accostato a più riprese alla compagine bianconera. Le richieste del Psg sono comunque significative: il club francese chiede per Icardi non meno di 50-55 milioni di euro: l’interessamento dei francesi per Cristiano Ronaldo potrebbe però agevolare il tutto.