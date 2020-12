Verso Parma-Juventus, pessima notizia: salta il crociato

La Juventus si sta preparando alla prossima sfida di campionato che la vedrà opposta sabato sera al Parma di Fabio Liverani.

Una partita nella quale i bianconeri avrebbero potuto trovare da avversario Hans Nicolussi Caviglia, centrocampista che la società torinese ha prestato proprio al Parma dopo l’ultimo campionato vissuto a Perugia. Finora a dire il vero il giovane classe 2000 ha collezionato solo due gettoni di presenza in Coppa Italia, non giocando mai in campionato. E purtroppo la sua stagione sembra già finita a causa di un grave infortunio rimediato.

