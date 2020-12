Calciomercato Juventus, in casa bianconera si valuta l’idea di un super scambio per arrivare al Papu Gomez già a gennaio

Calciomercato Juventus, scambio a sorpresa in casa bianconera? Come sappiamo il numero 10 dell’Atalanta, il Papu Gomez, è in uscita dalla Dea: il brutto rapporto con Gaperini ha allontanato, definitivamente, il calciatore dalla società e dunque l’attaccante sarà libero di vestire una nuova maglia già nel mercato di riparazione di gennaio. I bianconeri potrebbero essere la soluzione adeguata per due motivi: la Juventus è alla caccia di un nuovo attaccante e in secundis il Papu potrebbe sposarsi con le caratteristiche richieste dalla rosa di Pirlo. Ma attenzione alla proposta su un possibile scambio.

Calciomercato Juventus, scambio a sorpresa per Gomez

Sembra infatti al varco un ipotesi di un possibile scambio fra Federico Bernardeschi e il Papu Gomez. Entrambi ai margini della società e in cerca di nuove avventure ove poter mettere in lustro le proprie caratteristiche. Uno scambio che suggestiona il mercato italiano e che potrebbe mettere d’accordo entrambe le società sportive. A tal proposito sono arrivate anche le parole di Luca Momblano che a ‘Top Calcio 24’ ha parlato della situazione, andando controcorrente rispetto alle varie speculazioni degli ultimi giorni, ecco le sue parole: “Gomez e Bernardeschi sono due possibili partenti, ma uno scambio di prestiti non risolverebbe i problemi di nessuno a livello strategico-aziendale. Non credo che sarà questa la soluzione”.