Calciomercato Juventus, Sergio Ramos potrebbe firmare il contratto. Il Real Madrid accelera per il rinnovo del suo capitano.

Calciomercato Juventus, Sergio Ramos potrebbe rimanere ancora al Real Madrid. Florentino Perez avrebbe già pronto il contratto del rinnovo, così come per Modric. Un ultimatum ai bianconeri? Come sappiamo la squadra di Andrea Pirlo stava seguendo da vicino il fatto relativo al rinnovo del capitano blancos, con il desiderio di garantirsi le prestazioni sportive di uno dei migliori difensori al mondo. Ma a quanto sembra, nonostante i dissidi iniziali, la società madrilena sembra essere tornata sui passi della pace.

Il Real Madrid ha ritrovato quindi ritrovato la pace con il suo difensore e anche grande capitano. Lo spagnolo resta un elemento imprenscindibile nello scacchiere di Zinedine Zidane che ha anche aiutato l’allenatore francese dal possibile esonero. Un leader autentico anche nello spogliatoio, Florentino Perez ci ha riflettuto a fondo e ha pensato che la cosa migliore è continuare con i soliti leader. Sia Ramos che Modric verranno riconfermati, nonostante il Real, proprio come nella Juventus, la prossima stagione andrà verso la rivoluzione.

Proprio il patron blancos avrebbe dato un’accellerata per il rinnovo di contratto del 34enne difensore, attualmente in scadenza il prossimo giugno. Dopo l’iniziale fase di stallo degli scorsi mesi, la dirigenza campione di Spagna avrebbe accelerato sul prolungamento di Sergio Ramos ancora in blancos.

Notizia che è stata poi riportata da ‘Chiringuito TV’, con il giornalista Inda che ha confermato l’indiscrezione. Sarebbero, dunque, in fase avanzata le trattative per la firma sul rinnovo del capitano e di Modric. Anche il croato in scadenza a giugno e obiettivo da lungo tempo dell’Inter. Sergio Ramos, che di recente è stato accostato anche alla Juventus insieme a Paris Saint Germain e Manchester United. Ma ora l’unica verità, o meglio, l’unica volontà della società madrilena è quella di rinnovare: un contratto che vedrà protagonista Ramos per i prossimi due anni fino al 2023.