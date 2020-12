Il calciomercato della Juventus sta per aprirsi nel prossimo mese di gennaio e senza dubbio ci sono delle opportunità da cogliere per la società bianconera.

Uno dei nomi sempre caldi è quello del centravanti polacco Milik. Che sembrava essere vicino al passaggio in bianconero in estate, quindi è stato molto vicino alla Roma. Alla fine però è rimasto al Napoli dove è fuori dalle liste di Gattuso. Dopo una prima parte di stagione vissuta in naftalina, il giocatore vuole tornare protagonista anche perché rischia di perdere gli europei con la sua Polonia. E allora la sua cessione a gennaio sembra essere scontata, anche se le richieste del Napoli per adesso sembrano essere alte.

