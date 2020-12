Juventus, contro la Fiorentina spera di esserci

E adesso la Juventus pensa solamente all’ultimo ostacolo di questo 2020, la Fiorentina di Prandelli, prossima avversaria martedì sera.

Saranno i viola a chiudere il cammino della squadra di Pirlo quest’anno, un avversario insidioso ma sicuramente non imbattibile. Nonostante infatti una rosa importante a disposizione, la Fiorentina sta faticando parecchio per imporsi sul piano del gioco. Arriverà a questa partita dopo due pareggi di fila che non sembrano aver risolto i problemi di classifica. In ogni caso, una squadra da temere: contro la Juve ci terrà a fare bella figura e magari a portare a casa un risultato positivo.

LEGGI ANCHE —>Calciomercato Juventus, scambio con la Roma tra le opzioni per Demiral