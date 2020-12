Juventus, Ronaldo scavalca un mito del calcio

Nella Juventus che ieri sera ha travolto il Parma un grande ruolo da protagonista l’ha avuto Cristiano Ronaldo, autore di una doppietta.

Il portoghese è stato uno dei migliori in campo, se non il migliore, dimostrando che l’opaca prestazione offerta contro l’Atalanta è stato solo un piccolo incidente di percorso. Ronaldo aveva una voglia matta di rifarsi dopo il rigore fallito contro gli orobici, e anche queste nuove motivazioni lo hanno aiutato nell’essere ancora più incisivo contro il Parma. Pirlo e i tifosi bianconeri gongolano per l’ennesimo show del loro campione, autore di ben 33 reti in serie A in questo 2020. Un percorso che Ronaldo potrà migliorare contro la Fiorentina.

