Calciomercato Juventus, ritorno di fiamma in difesa già per gennaio

Calciomercato Juventus, Rugani sarà nuovamente oggetto di interesse del Valencia. Già a gennaio gli spagnoli faranno sul serio

Calciomercato Juventus, Daniele Rugani potrebbe, nuovamente, diventare oggetto di mercato. I francesi del Rennes sono in una situazione ormai compromessa, fuori dalle competizioni europee la dirigenza non esclude di interrompere già anticipatamente tutti i prestiti avvenuti quest’anno, fra questi, appunto, quello di Daniele Rugani con la Juventus. Il centrale italiano finito nella Ligue 1 alla fine del mercato estivo potrebbe, dopo pochi mesi, essere nuovamente al centro del mercato.

LEGGI ANCHE>>>Pogba alla Juventus in prestito, Calciomercato: la strategia per gennaio

Ad inizio stagione ceduto in prestito al Rennes proprio verso la fine del mercato estivo, Daniele Rugani potrebbe già ritornare sul mercato. Fuori da tutte le competizioni europee, il club francese non esclude di interrompere anticipatamente il prestito con il difensore italiano. Propri nelle ultime ore ‘Cadena Ser’ ha confermato alcune indiscrezioni che erano già uscite agli inizi del mese corrente, parlando di un ritorno di fiamma concreto del Valencia, squadra che già aveva mosse le carte per garantirsi le prestazioni sportive dell’ex bianconero. Rugani sarebbe in cima alla lista dei desideri del club spagnolo per rinforzare il pacchetto dei difensori e di portare a termine un vecchio obiettivo perseguito da tempo.

Ma Rugani proprio per l’emergenza difensori potrebbe fare comodo, nell’eventualità, anche alla Juventus Dopo l’infortunio di Chiellini e Demiral, i bianconeri sono – spesso – contanti numericamente sui centrali e Pirlo deve usare Danilo, ruolo che sta interpretando molto bene ma che non gli appartiene di natura. Proprio in previsione dei tanti impegni decisivi che ci saranno da qua fino alla fine dell’anno c’è bisogno di esperienza dietro, qualcuno che conosca perfettamente l’ambiente, e chi meglio di Daniele Rugani? Il difensore centrale italiano potrebbe essere la forza in più nel mercato di riparazione, proprio perché questi motivi. Ora bisogna capire come opererà la Juventus in tal senso, ma rimane un forte interesse del Valencia, che è – ancora – la squadra in polpe.