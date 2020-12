Il calciomercato della Juventus potrebbe vedere qualche mossa da parte del club bianconero già all’inizio della finestra dei trasferimenti.

L’intenzione del club, da sempre abituato a programmare il suo futuro a lungo termine, è quello di comunque cogliere eventuali occasioni per rinforzare la rosa a disposizione di Andrea Pirlo già nel mese di gennaio. Nel quale non sono da escludere anche delle cessioni. Rimanere al top in Italia e in Europa non è semplice, occorre avere degli organici importanti. Ancor più in questa stagione così logorante.

