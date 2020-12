Calciomercato Juventus, non si esclude il ritorno

Il calciomercato della Juventus alla riapertura delle trattative nel mese di gennaio potrebbe vedere un nuovo innesto.

Non è infatti un mistero che la società bianconera all’inizio del nuovo anno possa cercare un rinforzo in attacco da mettere a disposizione di Andrea Pirlo, una quarta punta che possa magari far rifiatare gli altri attaccanti in organico senza farli rimpiangere. Del resto gli appuntamenti stagionali sono tanti, sia in serie A che in Europa, e bisogna sempre essere al top.

