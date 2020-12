Calciomercato Juventus, assist di CR7 per il portoghese: può arrivare

Calciomercato Juventus, Cristiano e il super agente Jorge Mendes potrebbero figurare decisivi per l’acquisto di Pedro Neto

Calciomercato Juventus, Cristiano Ronaldo e l’agente Jorge Mendes potrebbero figurare fondamentali per l’affondo a Pedro Neto, il giovane centrocampista offensivo del Wolverhampton. Il classe 2000 è stato da lungo tempo corteggiato dal Barcellona ma l’interesse della Juventus è forte, tanto che la presenza di Cristiano Ronaldo e il prestigio dell’agente Mendes potrebbero fargli preferire la destinazione bianconera. I bianconeri si candidano, quindi, come altra squadra interessata alle prestazioni del giovanissimo prodigio portoghese. Il vero vincolo della trattativa sarebbero le richieste già parecchio onerose: gli inglesi chiedono almeno 40 milioni di euro.

Calciomercato Juventus, bianconeri sulle tracce di Pedro Neto autentico obiettivo del Barcellona. La concorrenza bianconera fa però prestigio sull’agente Mendes e, ovviamente, sulla presenza di Cristiano Ronaldo per convincere il portoghese a vestire la maglia bianconera. Come dicevamo poc’anzi l’unico vero ostacolo è nel prezzo già oscillato alle stelle: gli inglesi chiedono già una cifra pari a 40 milioni di euro.

Ma chi è Pedro Neto? Centrocampista offensivo del Wolverhampton, il portoghese classe 2000 si sta mettendo in mostra in Premier League. Dopo la negativa e sfortunata parentesi alla Lazio, il talento portoghese sta brillando in Inghilterra: 14 apparizioni condite già da 4 reti e 2 assist. Le big d’Europa hanno già attivato i propri radar mercato, un giocatore dal futuro roseo, non a caso il suo agente è quel Jorge Mendes, lo stesso di Cristiano Ronaldo.

Un giocatore destinato ai grandi palcoscenici che già ha riscosso l’interesse del Barcellona, squadra che si è mossa per prima. Ma la presenza di CR7 in bianconero e la vicinanza fra la società e l’agente Jorge Mendes potrebbe essere l’assist decisivo per convincere il giocatore a scegliere Torino come prossima meta d’arrivo. L’unico neo sta nel prezzo già oneroso. La concorrenza da questo punto di vista potrebbe essere sleale, soprattutto in un campionato decisamente più ricco come la Liga, staremo a vedere quello che succederà nelle prossime settimane.