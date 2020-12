Calciomercato Juventus, può arrivare in prestito a gennaio

Il calciomercato della Juventus potrebbe vedere i bianconeri impegnati a rinforzare la rosa di Andrea Pirlo già nel mese di gennaio.

L’ultima battuta d’arresto contro la Fiorentina non è un campanello d’allarme, ma è chiaro che nel 2021 per puntare sia allo scudetto che alla Champions League il tecnico bianconero ha bisogno di qualche innesto di qualità e di una rosa sempre più importante. Con magari una alternativa in più dal centrocampo in su. Per questo motivo c’è un nome che è ormai caldo da diverse settimane.

