Sergio Ramos è uno dei nomi sulla lista di Fabio Paratici per rinforzare il reparto difensivo della rosa a disposizione di Andrea Pirlo

Juventus Sergio Ramos Real Madrid Calciomercato/ Il match contro la Fiorentina ha mostrato in maniera piuttosto inequivocabile ciò che i vertici dirigenziali bianconeri temevano già da tempo: urgono rinforzi importanti in difesa. Con Demiral a mezzo servizio e un Chiellini che ormai non offre più le garanzie di un tempo, in casa Juventus è tempo di pensare ad un centrale che possa affiancare De Ligt, il solo che sembra offrire le dovute certezze. Il Bonucci visto ieri all’Allianz è stata la brutta copia di quello sontuoso ammirato al Camp Nou: ma anche per il capitano bianconero gli anni passano, e il tempo di rifiatare in questo scorcio di stagione ce n’è stato davvero poco.

Ecco perché nelle ultime ore il nome di Sergio Ramos è tornato ad essere accostato con una certa insistenza alla Vecchia Signora. Il centrale spagnolo, infatti, non ha ancora rinnovato il suo contratto con il Real Madrid in scadenza il prossimo anno. Il difensore iberico, infatti, chiede un contratto biennale a circa 12 milioni di euro annui. Di diverso avviso è Florentino Perez, che non intende andare oltre a un contratto annuale, a cifre sensibilmente inferiori.