Juventus, amarezza e voglia di riscatto per Cuadrado e Buffon

La Juventus ha perso malamente l’ultimo match di questo 2020 contro la Fiorentina mettendo fine anche alla sua striscia di imbattibilità in serie A.

La sconfitta è figlia anche di una prematura inferiorità numerica, arrivata con il rosso a Cuadrado dopo nemmeno 20 minuti. Una serata che il colombiano vuole dimenticare in fretta. “Sono molto dispiaciuto di aver lasciato i miei compagni in dieci uomini e di aver perso la partita – ha scritto il colombiano su Instagram – Però ho fede che il domani sarà migliore”.

Juventus, le parole di Buffon

Anche Gigi Buffon vuole voltare subito pagina. “Non è da noi cercare scuse. Sicuramente non era questo il modo in cui speravamo di chiudere questo 2020 sportivo” sono le parole del portiere riportate da Sportmediaset. “E’ stato un anno particolare e difficile. Ma questo non può e non deve giustificare la nostra prestazione. Meritate di più e noi in primis meritiamo di meglio da noi stessi. Per questo sin da oggi abbiamo l’obbligo di ripartire, con maggior coesione, voglia e fame per rialzarci subito”. Questa la promessa dell’esperto estremo difensore per il 2021 che sta per arrivare.