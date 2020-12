Il 2021 è ormai davvero alle porte e anche il calciomercato Juventus sta per aprirsi. Molti club hanno gli occhi aperti anche sui futuri possibili svincolati di giugno.

Calciatori che potrebbero ovviamente essere delle buone occasioni di mercato, fermo restando che è vero che il prezzo del cartellino dei giocatori sarà zero, ma è altrettanto vero che potrebbero pesare tanto gli ingaggi. Ci sono dei calciatori di primissimo livello in questa lista, campioni che in alcuni casi non hanno superato nemmeno i trent’anni.

LEGGI ANCHE —>Calciomercato Juventus, Paratici sprinta per un giovane terzino

LEGGI ANCHE —>Juventus-Napoli, c’è la data possibile del recupero di campionato