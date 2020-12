Calciomercato Juventus, affare dagli Usa: pronti 8 mln di euro

By

Il dirigente bianconero starebbe studiando la situazione relativa a Reynolds, sul quale da tempo la Juventus ha manifestato un certo interesse: pronta la sfida alla Roma

Calciomercato Juventus Reynolds/ Sebbene manchino ancora molti mesi alla sessione estiva di calciomercato, la Juventus è già al lavoro per piazzare eventualmente colpi, atti a migliorare la rosa a disposizione di Andrea Pirlo. Nelle ultime ore è stato accostato con una certa insistenza ai bianconeri il nome di Reynolds, da tempo sul taccuino della Roma: secondo le ultime indiscrezioni riportate da juventus news 24, Paratici starebbe pensando di formalizzare un’offerta da 8 milioni di euro.

Leggi anche–>Calhanoglu alla Juventus, calciomercato: c’è l’accordo, firma vicina

La Roma sembrava aver raggiunto un accordo con il Dallas, anche se la tanto agognata fumata bianca non è mai arrivata: i capitolini, infatti, sebbene avessero convinto la squadra americana a lasciarlo partire, non è mai riuscito a concludere in maniera definitiva l’affare. Spiraglio, dunque, sul quale è stata bravissima ad inserirsi la Juventus, che sembra a un passo dal definire la trattativa grazie all’aiuto del Cagliari.