Calciomercato Juventus, ritorno al passato per Khedira

Il calciomercato della Juventus per il prossimo calciomercato di gennaio prevede non solo possibili entrate ma pure probabili uscite.

C’è soprattutto un calciatore che è indiziato a lasciare Torino, e non certo dagli ultimi giorni. Stiamo parlando ovviamente di Sami Khedira, che non rientra nei piani di Pirlo e dunque è destinato a trovare una nuova sistemazione. Anche se non è da escludere che possa onorare fino alla fine il contratto che lo lega ai bianconeri fino al prossimo mese di giugno.

LEGGI ANCHE —>Calciomercato Juventus, Paratici sprinta per un giovane terzino

LEGGI ANCHE —>Juventus-Napoli, c’è la data possibile del recupero di campionato

Calciomercato Juventus, c’è lo Stoccarda per Khedira

Calciomercato.it riporta le voci che arrivano dalla Spagna ed esattamente da Todofichajes, secondo le quali il futuro di Khedira potrebbe essere in patria. Si vocifera infatti che il centrocampista possa tornare a giocare in Germania per vestire la maglia dello Stoccarda, la squadra che lo ha lanciato nel grande calcio. Una ipotesi decisamente “romantica” per un calciatore che ha grande voglia di tornare in campo dopo tanta inattività. Tuttavia rimane in piedi anche l’ipotesi Everton per lui, che in questo modo ritroverebbe in Inghilterra come allenatore Carlo Ancelotti, che lo ha già guidato durante l’esperienza comune al Real Madrid.