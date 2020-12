Calciomercato Juventus, Icardi potrebbe tornare nel mirino della Juventus. In Francia sono sicuri, soprattutto dovesse arrivare Pochettino

Calciomercato Juventus, Icardi potrebbe tornare di moda in casa bianconera, in Francia sono sicuri. Dal Paris Saint Germain si stanno già delineando i piani futuri della società. Con il possibile approdo di Pochettino sulla panchina dei francesi si rivoluzionerà concretamente la rosa, l’ex Tottenham ha già un piano d’azione preciso sugli acquisti. Tanti nuovi giocatori ma anche qualche importante cessione. Fra queste potrebbe spiccare proprio Mauro Icardi, in passato molto vicino alla Juventus. I bianconeri sognano il grande colpo, che potrebbe essere agevolato per diversi motivi, ecco quali.

Calciomercato Juventus, ritorno di fiamma per l’attaccante: può arrivare

Proprio le indiscrezioni francesi confermano che con l’arrivo, sempre più probabile di Pochettino, Mauro Icardi non sarà più al centro del progetto della dirigenza francesee anzi, si sono riaccesi i rumors sul suo futuro del centroavanti argentino alla Juventus. Nonostante la presenza di quella famosa clausola “anti-Italia” fatta inserire dall’Inter giusto qualche mese fa quando i nerazzurri cedettero a titolo definitivo l’argentino proprio al Psg: in caso di cessione in Italia entro il maggio 2021, il club che lo acquisterà dovrà sborsare 15 milioni in più. Rimane però in piedi la pista del prestito con obbligo di riscatto per Maurito Icardi. Al momento non c’è nessuna trattativa ufficiale, ma l’argentino in passato è stato desiderio ardito di mercato da parte della dirigenza bianconera.