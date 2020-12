Alaba, il piano della Juventus è diventato di dominio pubblico

La Juventus ha messo a punto un piano per risucire a strappare alla concorrenza di tutto il mondo il forte difensore Alaba del Bayen Monaco.

Sarebbe un colpo stellare, di quelli che verrebbero ricordati per anni. Soprattutto avrebbe l’effetto di garantire all’organico bianconero lustro, esperienza e grande fame di vittorie per il periodo a venire. Che la Juventus abbia l’appeal di sempre è scontato, bisogno vedere però se possiede ancora le argomentazioni giuste. Leggasi potenza economica di fuoco per sbaragliare la concorrenza mondiale. Gennaio è alle porte e il difensore del Bayern Monaco Alaba deve scegliere la sua prossima destinazione. Lo vogliono tutti i top club europei, bianconeri in primis.

Juventus, tutto per arrivare ad Alaba

Paratici, secondo calciomercato.it, potrebbe utilizzare Douglas Costa, attualmente in prestito in Baviera, come anticipo per arrivare ad Alaba. La Juventus vuole tentare di anticipare la concorrenza cercando di mettere le mani sul centrocampista già a gennaio. Una suggestione complicata e dalla non facile realizzazione, soprattutto per il muro eretto dal Bayern Monaco al riguardo. I bavaresi, pur lasciando libero il ragazzo di trattare con chi voglia, hanno posto dei paletti. Questi riguardano l’idea di lasciare il club a gennaio. Solo un’offerta da capogiro potrebbe convincerli a dare l’ok.