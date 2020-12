Juventus, oggi Aaron Ramsey compie gli anni. Il centrocampista gallese viene festeggiato dalla società ma i tifosi…

Juventus, la società festeggia sui propri portali social il centrocampista gallese Aaron Ramsey che oggi compie gli anni. Simpaticamente nominato “Rambo” il giocatore viene festeggiato dalla società con tanto di azioni salienti dei suoi due anni in bianconero. Reazione di entusiasmo ma anche di polemica. Per molti tifosi Ramsey non è stato un acquisto così sensato in chiave Juventus, tanto che alcuni tifosi, proprio nei commenti sotto il portale bianconero, paragonano il gallese a Khedira, ormai più in infermeria che in campo.

Juventus, compleanno con polemica social per Ramsey: le reazioni

Aaron Ramsey un acquisto arrivato nel 2019 a parametro zero dall’Arsenal e subito entrato con l’importante eredità di sostituire Claudio Marchisio di cui ha anche preso il numero 8, non è mai, però, arrivato ai livelli dell’italiano, almeno nell’affetto dei tifosi. L’importante testamento aveva forse alzato troppo le pretese ma per alcuni tifosi Ramsey non è stato l’acquisto giusto per la Juventus. Nonostante continui comunque ad avere tanti estimatori, fra cui Andrea Pirlo, per una fetta dei supporter Ramsey è troppo spesso infortunato. Una forma fisica precaria che gli ha addossato più che il paragone con Marchisio, quello di Sami Khedira, ormai in uscita dai bianconeri.

La Juventus nonostante alcuni detrattori nella tifoseria continua a credere fortemente nel gallese e Pirlo, nonostante tutto, quando può, cerca di adattarlo negli 11 titolari. Questa Juventus nell’attuale stagione si è innovata molto ma non sembra – ancora – aver trovato una quadra in mediana. Gli acquisti di Arthur e McKennie stanno portando grandi risultati già in breve tempo, ma sembra che alla Juventus manchi ancora un fuoriclasse assoluto in quel ruolo, proprio per questo il grande sogno dei tifosi continua interrottamente ad essere quello di Paul Pogba, il francese che presto saluterà il Manchester United e pronto ad una nuova grande avventura.