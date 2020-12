De Paul alla Juventus, calciomercato: fissato l’incontro, c’è il summit

Il centrocampista argentino è da tempo nel mirino di Juventus ed Inter: secondo quanto ribadito da calciomercato.it, Mino Raiola avrebbe avuto un colloquio con il calciatore agli inizi di dicembre

DE PAUL JUVENTUS CALCIOMERCATO/ Uno dei gioielli più fulgidi del panorama calcistico nostrano risponde sicuramente al nome di Rodrigo De Paul. Le prestazioni esaltanti del classe ’94 non hanno lasciato indifferenti gli addetti ai lavori dei top team italiani: Juventus ed Inter, ad esempio, monitorano con molto interesse la situazione relativa al centrocampista almeno da un anno e mezzo, anche se non hanno mai piazzato la zampata decisiva.

Anche nel taccuino dei dirigenti del Leeds campeggia a caratteri cubitali il nome della mezzala, che la scorsa estate è stato vicino a vestire la maglia della compagine inglese, che però ha dovuto fare i conti con l’irremovibile richiesta dell’Udinese, che non si è schiodata dalla valutazione di 40 milioni di euro. Nelle ultime ore, è emerso un interessante retroscena su De Paul: secondo quanto riportato da calciomercato.it, infatti, il sudamericano nei primi giorni di dicembre avrebbe tenuto un summit con Mino Raiola, che l’avrebbe incontrato a Torino proprio quando l’Udinese stava preparando il delicato match contro i granata.

Calciomercato Juventus, De Paul cambia “scuderia”?: C’è lo zampino di Raiola

DE PAUL JUVENTUS/ Erano in molti a credere che il potente procuratore di Pogba fosse a Torino per discutere con la Juventus del futuro del forte centrocampista francese: tesi smentita da questa supposizione, che vedrebbe De Paul, e non Pogba, al centro dei pensieri “torinese” di Raiola. Un dialogo proficuo, in cui molto probabilmente Raiola avrebbe manifestato il suo interesse per De Paul: laddove il calciatore dovesse decidere di cambiare procuratore, ecco che il suo futuro potrebbe improvvisamente cambiare. Vedremo se la regia di Raiola fungerà da motore anche in questa vicenda.

