Il calciomercato della Juventus non è ovviamente improntato solo agli acquisti, ma anche alle cessioni. Necessario far cassa per i bianconeri.

Ci sono degli elementi che potrebbero lasciare la squadra di Pirlo nelle prossime settimane, si parla soprattutto di Khedira e Bernardeschi. Ma ci sono anche degli elementi che già sono lontani da Torino e per i quali si dovrà valutare il loro futuro.

LEGGI ANCHE —>Calciomercato Juventus, Paratici sprinta per un giovane terzino