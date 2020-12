Calciomercato Juventus, doppia mossa per Pirlo

Il calciomercato della Juventus vede in questi giorni tanti giocatori accostati alla squadra bianconera di mister Pirlo.

Del resto questa prima parte della stagione ha evidenziato delle lacune in organico. Manca una vera alternativa a Morata nel ruolo di centravanti e anche sulla trequarti servirebbe un giocatore in grado di accendere la luce sul piano del gioco, un elemento di fantasia che possa essere determinante con gol e assist. Ed è per questo motivo che stanno circolando ultimamente un paio di nomi come possibili rinforzi.

