Calciomercato Juventus, l’ultima possibilità di gennaio vedrebbe il ritorno di Simone Zaza alla Juventus come alternativa di lusso in attacco

Calciomercato Juventus, l’ultima grande opportunità del mercato di gennaio per l’attacco potrebbe diventare un grande ritorno. Dopo Alvaro Morata, come vice, si pensa ad un vecchio – e autore del famoso gol scudetto contro il Napoli di qualche anno fa – Simone Zaza. Il centroavanti del Torino potrebbe rimanere in città ma ritornare in bianconero. Un occasione che arriverebbe proprio sotto forma di necessità. La Juventus ha bisogno di una nuova punta di ruolo, un giocatore che conosca bene l’ambiente e che possa subentrare all’occorrenza nel corso della partita, e che possa, quindi, sostituire il numero 9 spagnolo qualora ci fosse la necessità. Zaza sembra corrispondere al profilo perfetto per questo tipo di richiesta. Ma non solo Simone è l’opportunità di un grande ritorno, c’è infatti un altro nome.

Calciomercato Juventus, possibile grande ritorno come vice Morata

Simone Zaza potrebbe, quindi, risultare come occasione low cost e garantire ai bianconeri un grande ritorno. Conosce bene l’ambiente ed è rimasto molto amico di alcuni giocatori della rosa bianconera, come lo stesso Alvaro Morata. Zaza non è però l’unica occasione di un gradito ritorno, infatti insieme a lui si profila la possibilità di rivedere anche Fernando Llorente, il “Re Leone”, come si faceva chiamare, e alla ricerca di una nuova grande avventura. Un profilo che già in passato fece gol importanti nella breve parentesi alla Juventus. Adorato dall’ambiente, anche dai tifosi, Fernando potrebbe essere l’altra grande alternativa dell’usato sicuro per figurare, appunto, come vice del titolare Alvaro Morata.