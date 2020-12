Ronaldo calciatore del secolo: “Faccio una promessa alla Juventus”

Il fenomeno portoghese premiato come miglior calciatore del secolo ai Global Soccer Awards. Ecco le parole di Cr7 a margine della premiazione.

Ronaldo Globe Soccer Awards/ Altro riconoscimento importantissimo per la carriera di Cristiano Ronaldo, che a Dubai, a margine del Global Soccer Awards, ha ricevuto il premio di miglior calciatore del secolo. Tanta la gioia per il cinque volte pallone d’Oro, che al momento della consegna del premio non ha fatto nulla per nascondere tutta la propria gioia, parlando, tra le tante cose, anche della sua attuale squadra: la Juventus. Analizziamo insieme le parole di Cr7:

“Sono molto contento di questo riconoscimento. Senza i miei compagni, senza una grande squadra al mio fianco, non avrei mai potuto raggiungerlo. Ringrazio quindi tutti i miei compagni di squadra, con i quali ho trascorso e sto trascorrendo momenti indelebili. Ho 36 anni anni, ma adoro ancora giocare a calcio: sono carico e motivato per vincere ancora.