Calciomercato Juventus, ecco chi sarà il rinforzo in attacco

Continuano ad accumularsi i nomi nel calciomercato della Juventus che sta per riaprirsi a gennaio. Con alcune priorità per Pirlo.

Uno dei reparti che andranno rinforzati è quello offensivo, dove al momento sono solo tre le alternative per il tecnico. Oltre a Ronaldo, rimangono solo Dybala e Morata. Tutti elementi con caratteristiche diverse. La società vorrebbe aggiungere un altro tassello in attacco e pare aver individuato l’uomo giusto per vestire la maglia del club torinese nella seconda parte della stagione.

LEGGI ANCHE –>Donnarumma, il Milan ora trema. Anche la Juve tra le pretendenti