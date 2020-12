Calciomercato Juventus, ha giurato fedeltà al suo club

Nei mesi scorsi è stato spesso accostato al calciomercato della Juventus, ma il suo futuro sembra essere ora davvero lontano dai bianconeri.

Parliamo di Nicolò Zaniolo, stella della Roma e attualmente ai box a causa di un grave infortunio. Si sta riprendendo dalla rottura dei legamenti e per vederlo in campo ci vorrà probabilmente aprile. Giusto in tempo per cercare di strappare la convocazione con l’Italia per i prossimi Europei. Il calciatore era finito in passato nel mirino dei bianconeri, ma la Roma non ha mai voluto prendere in considerazione l’ipotesi di cederlo.

LEGGI ANCHE –>Donnarumma, il Milan ora trema. Anche la Juve tra le pretendenti