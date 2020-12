Diego Costa alla Juventus, calciomercato: le cifre dell’affare, c’è il blitz

Calciomercato Juventus, Fabio Paratici continua a monitorare la situazione relativa a Diego Costa, che da poche ore ha annunciato la rescissione del suo contratto con l’Atletico Madrid

Calciomercato Juventus Diego Costa/ Nel ventaglio di nomi vagliato da Fabio Paratici come papabile vice Morata, non può essere escluso il profilo di Diego Costa, che recentemente ha annunciato la rescissione del contratto che lo legava all’Atletico Madrid. Una decisione che potrebbe avere delle ripercussioni importanti sulla sessione invernale ormai alle porte, dal momento che sono molte le squadre alla ricerca di un numero 9 dalle caratteristiche del centravanti dello spagnolo.

Tra i club che hanno cominciato a monitorare la situazione c’è sicuramente la Juventus: Diego Costa è un giocatore che piace e non poco alla dirigenza di Corso Galileo Ferraris, sia per la sua esperienza, maturata calcando i palcoscenici internazionali più importanti, sia per il suo carisma. Insomma, un cocktail che si sposerebbe molto bene con le esigenze di una squadra che si è dimostrata priva di mordente in questo scorcio di stagione.