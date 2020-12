Calciomercato Juventus, Diego Costa ha rescisso ufficialmente con l’Atletico Madrid. Potrebbe diventare lui il vice Morata

Calciomercato Juventus, Diego Costa ha rescisso ufficialmente il suo contratto con l’Atletico Madrid. Il centroavanti brasiliano ora è libero. Un profilo interessantissimo che sta sempre di più entrando nei pensieri bianconeri e vista la necessità della Vecchia Signora di avere un nuovo centroavanti, ora, i destini sono pronti ad incrociarsi. Diego Costa dal carattere molto particolare e dalla non facile gestione, è un profilo dalle qualità sopraffine e perfetto per quel tipo di gioco richiesto da Pirlo. Alla Juventus il brasiliano ritroverebbe il suo ex compagno di reparto, Alvaro Morata, con cui fino allo scorso anno Diego condivideva il ruolo di centroavanti proprio all’Atletico Madrid che hanno lasciato, ormai, entrambi.

Diego Costa alla Juventus, Calciomercato: ora si può

I due attaccanti si potrebbero dunque ritrovare alla Juventus. Destini incrociati? Sicuramente il supporto di un profilo come Diego Costa farebbe un gran bene ai bianconeri. Diversi profili sono stati sondati in questi giorni, alcuni più concreti e altri solo mere suggestioni. Diego Costa ora diventa un occasione ghiotta con la quale i bianconeri faranno le dovute attenzioni del caso. Un profilo del genere troverà subito squadra. I motivi dell’addio all’Atletico ancora non sono chiari, la società con un post ufficiale annuncia testualmente che “l’Atlético Madrid e Diego Costa hanno raggiunto un accordo per la rescissione del contratto dell’attaccante, che terminava il 30 giugno 2021. Il giocatore ispano-brasiliano aveva chiesto al club di essere svincolato per motivi personali, e ha firmato questo martedì la rescissione del suo contratto. Il club ringrazia il giocatore per questi anni e augura il meglio per la prossima tappa della sua carriera”.