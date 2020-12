Calciomercato Juventus, l’ultima occasione per l’attacco arriva dal Cagliari: Pavoletti potrebbe diventare un obiettivo concreto

Calciomercato Juventus, l’ultima grande occasione per il mercato attaccanti potrebbe rimanere in Italia e arrivare da Cagliari. Sappiamo come i bianconeri siano vicini alla chiusura dell’affare con il laterale americano Reynolds e del suo possibile approdo in Italia inizialmente in prestito al Cagliari. Proprio per questo motivo la dirigenza bianconera starebbe instaurando un rapporto con la dirigenza del Cagliari per intavolare una trattativa che prevede lo scambio fra Reynolds e Pavoletti, attaccante italiano in forze al Cagliari. Il centroavanti italiano potrebbe diventare il vice Morata e arrivare nella sessione di riparazione del mercato di gennaio.

Calciomercato Juventus, l’ultima occasione arriva dal Cagliari: scambio in vista

A confermare questo strano scambio ci ha pensato il quotidiano romano il “Corriere dello Sport” che rilancia la possibilità di vedere il nome di Leonardo Pavoletti accostato alla maglia bianconera. Come dicevamo poc’anzi, l’operazione sarebbe già avviata e impostata su uno scambio di cartellini. Sostanzialmente la Juventus girerebbe in prestito per sei mesi il terzino americano Ryan Reynolds che sta per chiudere dal Dallas, in cambio e sotto la Mole arriverebbe l’attaccante italiano.