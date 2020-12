Calciomercato Juventus, Rudiger del Chelsea può essere il nuovo rinforzo per la difesa. L’ex Roma può arrivare gratis

Calciomercato Juventus, Rudiger è in uscita dal Chelsea. L’ex difensore della Roma può diventare un’opportunità di mercato per i bianconeri. C’è bisogno di un ulteriore supporto nei centrali di difesa e l’operazione Rudiger potrebbe rappresentare quell’occasione necessaria da cogliere al volo vista, anche, la possibilità di prelevarlo a zero. Lo stesso giocatore ha espresso nelle scorse settimane la volontà di andarsene, manifestando la voglia di provare una nuova avventura fuori dalla Premier League. Il ritorno in Italia, dopo la parentesi romanista, potrebbe essere la priorità.

Calciomercato Juventus, rinforzo dalla difesa: può arrivare gratis

Ma non solo la Juventus. Antoine Rudiger centrale difensivo classe 1993 è stato accostato nuovamente alla Serie A e a dato molto vicino ad un possibile ritorno in Italia in caso rottura, già molto probabile, a gennaio con il Chelsea. Milan, Inter e Juventus sono le tre società ai vertici del campionato italiano più interessate al profilo del giocatore. I bianconeri seguirebbero con molta attenzione l’avanzarsi delle novità in casa blues, e già si sarebbero fatti sentire al suo entourage.