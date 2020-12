Diego Costa alla Juventus, calciomercato: sfida al Milan per l’attaccante

Calciomercato Juventus, rischia di infiammarsi il duello tra bianconeri e rossoneri per Diego Costa, che ha da poco rescisso il suo contratto con l’Atletico Madrid

Diego Costa Juventus Calciomercato Milan/ La scelta di Diego Costa di rescindere il contratto con l’Atletico Madrid sta inevitabilmente attirando su di sè l’attenzione di molti addetti ai lavori nelle ultimissime ore. L’attaccante spagnolo, infatti, ha dichiarato conclusa la sua esperienza con il club spagnolo: decisione ufficializzata nella giornata ieri, con un comunicato che ha sancito la fine dell’esperienza del centravanti con i Colchoneros.

D’ora in avanti, dunque, l’ex pupillo del Cholo rappresenta una possibile occasione di mercato per quelle squadre che hanno bisogno di un ariete d’area di rigore con le sue caratteristiche. Alcuni club italiani stanno monitorando la situazione con molto interesse: tra questi ci sarebbero in particolare Juventus e Milan, alla ricerca di un rinforzo d’esperienza e di qualità per lanciare il guanto di sfida in ottica scudetto. I bianconeri e i rossoneri hanno effettuato i primi sondaggi per il giocatore, anche se non sarà assolutamente facile intavolare questo tipo di trattativa.