Reynolds alla Juventus, calciomercato: stretta finale, l’intesa è vicina

Calciomercato Juventus, è davvero vicina la fumata bianca per Reynolds: secondo le ultime indiscrezioni riferite da Tuttosport, infatti, l’accordo totale con il Dallas potrebbe essere trovato a stretto giro di posta

Calciomercato Juventus Reynolds/ Importanti aggiornamenti nell’affare che dovrebbe portare Bryan Reynolds alla Juventus. Nelle ultime ci sarebbe stata un’accelerata importante sotto questo punto di vista: l’asse Dallas-Torino si sarebbe incredibilmente riscaldato, al punto che i bianconeri avrebbero già trovato un accordo di massima con il club statunitense, sulla base di 10 milioni di dollari ( circa 8 milioni di euro). Per il laterale sarebbe invece pronto un contratto quadriennale, da 800 mila euro annui.

Ricordiamo che sul calciatore da tempo era forte l’interessamento della Roma, che sembrava sul punto di chiudere la trattativa da un momento all’altro. I capitolini, però, non avevano ancora raggiunto un accordo con il Dallas: un varco in cui la “Vecchia Signora” è stata molto brava ad inserirsi, aggiudicandosi un calciatore del quale si dice un gran bene.

Calciomercato Juventus, Reynolds sarà parcheggiato al Cagliari? Le ultime

Resta ora da capire se l’operazione si definirà già a gennaio. In quel caso, sarebbe interessante provare a comprendere quali possono essere le future “tappe” di Reynolds, prima del suo definitivo approdo sotto l’ombra della Mole. La Juve, infatti, non può tesserare sin da subito il calciatore, che è extracomunitario, avendo riempito già i suoi slot con Arthur e McKennie.

Più verosimile, dunque, che il terzino venga “parcheggiato” per sei mesi al Cagliari: gli isolani, dopo aver recentemente definito l’acquisto di Radja Nainggolan, sono alla ricerca di acquisti importanti per risollevarsi da una situazione di classifica non proprio congeniale e quindi non disprezzerebbero affatto quello si preannuncia essere il prossimo colpo messo a segno dalla Juventus.