Calciomercato Juventus, Federico Bernardeschi potrebbe lasciare Torino per sposare una nuova avventura estera: sondaggi dalla Germania

Calciomercato Juventus, Federico Bernardeschi potrebbe lasciare i bianconeri già in questa sessione di mercato. L’esterno italiano è da tempo ai margini della rosa dei titolari. Senza un reale posto fisso in squadra, più volte adattato a diversi ruoli, Federico potrebbe cercare la fortuna altrove, in una squadra che gli permetta di essere protagonista. Ci sono diversi sondaggi esterni su di lui, oltre ai radar del Lione, Aulas vorrebbe poter intavolare un’altra trattativa con i bianconeri dopo il prestito di Rugani, l’ultima indiscrezione, riportata anche dal ‘Corriere dello Sport’ riporta un interesse concreto dell’Herta Berlino.

Bernardeschi in uscita dalla Juventus, Calciomercato: scelta la squadra

Stando infatti alle ultime indiscrezioni, come dicevamo poc’anzi, riportate anche dal ‘Corriere dello Sport’, su Federico Bernardeschi è già stato fatto un sondaggio attraverso intermediari che stanno aspettando una risposta dalla dirigenza bianconera per poi avanzare, definitivamente, l’assalto nelle prossime settimane così da poter chiudere l’operazione già in questa sessione di mercato. Ora c’è da capire la volontà stessa del calciatore. Un trasferimento esterno probabilmente gli permetterebbe di ritagliarsi un posto da titolare, laddove, alla Juventus, continua a mancare. Federico nonostante un ottimo inizio in bianconero, non è più riuscito a fare la reale differenza e ha perso la possibilità di un posto fisso in squadra. Con l’acquisto di Chiesa le sue speranze sono ancora più diminuite. Una cessione a questo punto della sua carriera potrebbe diventare fondamentale. C’è da capire se però la destinazione è gradita dallo stesso calciatore.