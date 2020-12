Calciomercato Juventus, cessione Khedira: c’è una novità

Il futuro del centrocampista ex Real Madrid sarà sicuramente lontano da Torino: in queste ore il tedesco è in Inghilterra per parlare con i vertici dirigenziali dell’Everton

Calciomercato Juventus Khedira/ Importanti aggiornamenti sul fronte Khedira. Il tedesco, che non rinnoverà il suo contratto con la Juventus in scadenza quest’estate, è in queste ore in Inghilterra per provare a trovare un accordo con l‘Everton: il tecnico dei Toffees, Carlo Ancelotti, ha espressamente richiesto l’ex mezzala del Real Madrid come rinforzo di qualità e d’esperienza, da integrare in una rosa che ha dimostrato di avere margini di crescita importanti in questo scorcio di stagione.

Secondo quanto riferito da tuttojuve.com, però, non è ancora certo il passaggio di Khedira all‘Everton. Il mediano infatti starebbe temporeggiando, anche perché aspetterebbe il forcing del Tottenham, che nelle settimane scorse aveva mostrato un timido interesse, non affondando mai il colpo in maniera definitiva.