Calciomercato Juventus, i bianconeri sono alla ricerca del nuovo attaccante per il mercato di gennaio. Si valutano alternative di lusso

Calciomercato Juventus, i bianconeri sono alla ricerca di un nuovo centroavanti: l’obiettivo è concreto, una punta che possa essere adoperata qualora Morata non dovesse essere presente. Un profilo con esperienza che possa, naturalmente, adattarsi alle dinamiche di gioco richieste da Pirlo e sposarsi alla perfezione con le caratteristiche di Cristiano Ronaldo. Un obiettivo naturalmente low cost visti i tempi, non certo rosei economicamente, che tirano. Paratici & co hanno già le loro alternative, ma ora bisogna scegliere per chiudere il colpo entro la fine del mercato invernale di gennaio.

Calciomercato Juventus, rebus attaccanti: si valutano alternative di lusso

Diego Costa potrebbe infatti corrispondere a quell’alternativa di lusso citata poc’anzi, un profilo da fuoriclasse un palmares certamente non indifferente: lo spagnolo è un profilo che stuzzica i piani di mercato bianconeri ma la richiesta dell’ingaggio potrebbe essere importante, proprio per questo motivo la Vecchia Signora sta già sondando diverse piste internazionali e, anche, nazionali. In Italia si valutano alternative low cost come il gradito ritorno di Fernando Llorente, il “Re Leone” tornerebbe a braccia aperte dai suoi tifosi e compagni a Torino, ma la non ottimale forma fisica non convincono del tutto una parte dei supporter. Come Llorente, sempre dalla Serie A, potrebbe arrivare Pavoletti del Cagliari in uno scambio con il giovane laterale difensivo Reynolds.