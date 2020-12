Juventus, Cuadrado: “Le avversarie in campionato sono più agguerrite”

Le parole del terzino colombiano ai microfoni di El Tiempo: il colombiano ha fatto il punto della situazione.

Cuadrado Juventus/ Uno dei protagonisti di questo scorcio di stagione in casa Juventus è sicuramente Juan Cuadrado, autore, fino a questo momento, di prestazioni piuttosto convincenti. Se si esclude il passaggio a vuoto contro la Fiorentina, infatti, il laterale ex Chelsea in termini di continuità e di rendimento è stato uno dei più prolifici della squadra di Andrea Pirlo. Non a casa, nelle ultime settimane si è vociferato con una certa insistenza di sirene provenienti dalla Cina: di questo, e di tanto altro, Cuadrado ha parlato ai microfoni di “El Tiempo“:

“Stiamo lavorando per provare a vincere lo Scudetto. Siamo consapevoli del fatto che non sarà assolutamente facile. Ci sono molte squadre che ci stanno dando filo da torcere, ma sono sicuro che lotteremo fino alla fine. Abbiamo una squadra molto competitiva, e speriamo di arrivare fino in fondo in tutte le competizioni.”