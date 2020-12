Juventus, Pirlo si focalizza su un aspetto in allenamento

La Juventus non si risparmia nemmeno nell’ultimo giorno dell’anno e del resto alle porte c’è il match del 3 gennaio contro l’Udinese.

I bianconeri di Andrea Pirlo infatti si sono allenati anche oggi in vista della partita contro i friulani. Il tecnico deve capire quali uomini sono più pronti per la partita, ma nel frattempo può essere sicuramente soddisfatto per aver recuperato alcuni elementi in difesa. Adesso l’emergenza può essere dichiarata alle spalle. Pirlo ha insistito soprattutto su un aspetto in allenamento, prima del rompete le righe. Un brindisi a mezzanotte e poi di nuovo testa al campo però.

LEGGI ANCHE –>Donnarumma, il Milan ora trema. Anche la Juve tra le pretendenti

LEGGI ANCHE –>Calciomercato Juventus, operazione tripla in serie A per l’estate