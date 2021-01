Calciomercato Juventus, la linea della società è chiara

Calciomercato ormai aperto e cammino della Juventus nel 2021 ripartirà il prossimo 3 gennaio contro l’Udinese di mister Gotti.

Anche per questo motivo il giorno di Capodanno la rosa di mister Pirlo si allenerà nel pomeriggio per preparare al meglio la partita. La società nel frattempo si sta già dando da fare non solo per rinforzare la squadra attuale, ma anche per pianificare quella del futuro. Del resto la dirigenza bianconera ha sempre dimostrato di avere una grande lungimiranza in chiave mercato.

LEGGI ANCHE –>Donnarumma, il Milan ora trema. Anche la Juve tra le pretendenti

LEGGI ANCHE –>Calciomercato Juventus, operazione tripla in serie A per l’estate